Армянский коньяк, шашлыки и мороженое: чем кормили на Ялтинской конференции

Накануне 75-летия Ялтинской конференции, в Минобороны России сняли гриф секретно с документов об этой исторической встрече Сталина, Черчеля и Рузвельта.

Материалы и фотоснимки опубликованы на сайте военного ведомства. Как велась подготовка к важнейшей конференции лидеров СССР, Великобритании и США, кто обеспечивал безопасность первых лиц государств и даже чем угощали союзников антигитлеровской коалиции. В документах немало интересных и неизвестных фактов.

Недостающие страницы давней истории в столичном архиве изучил Артур Ломидзе, а Мэри Бадунц в Крыму побывала в том самом кабинете, где за закрытыми дверями решали судьбу послевоенного мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему правда об оккупированной Варшаве оказалась неудобной для польских властей.