  1. Пятый канал
  4. Армянский коньяк, шашлыки и мороженое: чем кормили на Ялтинской конференции

Армянский коньяк, шашлыки и мороженое: чем кормили на Ялтинской конференции

, 10:27 Эфирная новость 23

Полагают, что тогда Черчилль и пристрастился к армянскому коньку. Атмосфера доверия позволила союзникам найти компромисс, который обеспечил мир в Европе на десятилетия вперед.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Накануне 75-летия Ялтинской конференции, в Минобороны России сняли гриф секретно с документов об этой исторической встрече Сталина, Черчеля и Рузвельта.

Материалы и фотоснимки опубликованы на сайте военного ведомства. Как велась подготовка к важнейшей конференции лидеров СССР, Великобритании и США, кто обеспечивал безопасность первых лиц государств и даже чем угощали союзников антигитлеровской коалиции. В документах немало интересных и неизвестных фактов.

Недостающие страницы давней истории в столичном архиве изучил Артур Ломидзе, а Мэри Бадунц в Крыму побывала в том самом кабинете, где за закрытыми дверями решали судьбу послевоенного мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему правда об оккупированной Варшаве оказалась неудобной для польских властей.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.04
0.65 69.42
0.74
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

10:36
Три человека погибли при хлопке газа на предприятии в Орловской области
10:27
Армянский коньяк, шашлыки и мороженое: чем кормили на Ялтинской конференции
10:17
Кем была Ванга и что известно о ее жизни?
10:15
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви
10:04
В Греции проходят акции протеста против новых американских баз в стране
9:59
Китайский коронавирус: Актуальные данные на 31 января

Сейчас читают

Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям
«Это адекватная мера»: Татьяна Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]