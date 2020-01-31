Мишустин назвал символичным свой первый международный визит в Казахстан

Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет сегодня в Алма-Ате.

Как сообщили в кабмине, среди основных вопросов на встрече будут обсуждать инициативы по расширению использования национальных валют в рамках ЕврАзЭс. Это первый зарубежный визит Михаила Мишустина в должности председателя правительства России. И он уже провел двустороннюю встречу с премьером Казахстана.

«Хотел бы вас поздравить с назначением на высокий пост председателя правительства Российской Федерации. Я думаю, у вас и у вашей команды все получится», — заявил на встрече Аскар Мамин.

«Символично, что первый визит в качестве председателя правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения. И динамично развиваются наши торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие», — ответил российский премьер.

Затем российской делегации продемонстрировали экспозицию выставки «Цифровое будущее глобальной экономики», которая предваряет одноименный форум. На нем у Михаила Мишустина запланировано выступление. Также премьер встретится с коллегами из Белоруссии, Армении и Молдавии.