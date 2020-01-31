  1. Пятый канал
  4. Мишустин назвал символичным свой первый международный визит в Казахстан

Мишустин назвал символичным свой первый международный визит в Казахстан

, 12:33 Эфирная новость 87

Премьер-министр в ходе поездки обсудит расширение нацвалют в рамках ЕврАзЭс, а также выступит на выставке «Цифровое будущее глобальной экономики».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Russian State Duma, 5-tv.ru

Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет сегодня в Алма-Ате.

Как сообщили в кабмине, среди основных вопросов на встрече будут обсуждать инициативы по расширению использования национальных валют в рамках ЕврАзЭс. Это первый зарубежный визит Михаила Мишустина в должности председателя правительства России. И он уже провел двустороннюю встречу с премьером Казахстана.

«Хотел бы вас поздравить с назначением на высокий пост председателя правительства Российской Федерации. Я думаю, у вас и у вашей команды все получится», — заявил на встрече Аскар Мамин.

«Символично, что первый визит в качестве председателя правительства мы совершаем в Казахстан. Нас связывают давние дружеские и партнерские отношения. И динамично развиваются наши торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие», — ответил российский премьер.

Затем российской делегации продемонстрировали экспозицию выставки «Цифровое будущее глобальной экономики», которая предваряет одноименный форум. На нем у Михаила Мишустина запланировано выступление. Также премьер встретится с коллегами из Белоруссии, Армении и Молдавии.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.04
0.65 69.42
0.74
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

13:36
«Отдых испорчен» — российские туристы продолжают массово возвращаться из Китая
13:30
В бундестаге объявили, что НАТО подступает к границам России
13:21
Владимир Кузьмин поделился снимками венчания с Екатериной Трофимовой
13:16
Вооруженные люди в масках украли двадцать тонн масла на семь миллионов рублей
13:14
Долли Партон челлендж: Смешной флешмоб звезд и животных — как поучаствовать?
13:04
Четыре человека погибли после возгорания дивана в квартире Архангельска

Сейчас читают

Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви
Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]