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По делу сестер Хачатурян назначили дополнительные экспертизы

, 14:35 | Карина Бернтгольц 91

Адвокат девушек надеется на прекращение уголовного преследования в их отношении.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

В отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян Следственный комитет РФ назначил новые психолого-психиатрические экспертизы. Об этом сообщил адвокат младшей сестры Алексей Паршин.

«Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка перед уходом из надзорного ведомства отказал в удовлетворении жалобы о направлении дела обратно в СК, согласившись с прежним решением Гриня, и для объективности предписал провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы в отношении обвиняемых с учетом всех материалов дела», — пояснил юрист.

Как сообщает ТАСС, один из главных вопросов, которые будут поставлены перед экспертом: смогут ли переписки между сестрами в соцсетях опровергнуть объективность результатов предыдущих аналогичных психолого-психиатрических экспертиз.

Накануне стало известно, что Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону — и провести дополнительное расследование. В связи с этим, как отметил Паршин, защита обвиняемых рассчитывает, что следствие вынесет постановление о прекращении уголовного преследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСИН сняла электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян.

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