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Надежда Бабкина приехала поддержать Стаса Михайлова перед концертом в Майами

, 17:48 | Алиса Старжевская 87

Прилетев в Штаты, исполнительница народных песен обосновалась в одном из отелей во Флориде.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Надежда Бабкина встретилась со Стасом Михайловым в одном из городов Соединенных Штатов Америки. Фотографию со звездной встречи артистка выложила у себя в блоге.

Станислав и Надежда обсуждали подготовку совместного дуэта, который будет приурочен 70-летию певице русских народных песен — день рождения Бабкина отметит 19 марта. Артистка готовит умопомрачительную концертную программу, чтобы порадовать любимых слушателей качественным звучанием и яркими артистичными номерами. Однако подробности совместного выступления с Михайловым звезда так и не раскрыла.

Instagram @ngbabkina

«Встреча удалась! У Стасика концерт в Майами, пожелала отличного выступления! Также обсудили наш совместный номер на предстоящем юбилее», — отметила знаменитость.

Поклонники восхитились тому, как эстрадные исполнители, несмотря на уже не юный возраст, держат себя в форме — по мнению комментаторов энергии и жизнерадостности у них не занимать.

«Отлично выглядят. Оба!»;

«Какие Вы все красивые, молодцы!»;

«Прекрасная встреча с друзьями», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты раскритиковали «помолодевшую» Бабкину в избытке ретуши.

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