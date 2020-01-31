Надежда Бабкина приехала поддержать Стаса Михайлова перед концертом в Майами

Надежда Бабкина встретилась со Стасом Михайловым в одном из городов Соединенных Штатов Америки. Фотографию со звездной встречи артистка выложила у себя в блоге.

Станислав и Надежда обсуждали подготовку совместного дуэта, который будет приурочен 70-летию певице русских народных песен — день рождения Бабкина отметит 19 марта. Артистка готовит умопомрачительную концертную программу, чтобы порадовать любимых слушателей качественным звучанием и яркими артистичными номерами. Однако подробности совместного выступления с Михайловым звезда так и не раскрыла.

Instagram @ngbabkina

«Встреча удалась! У Стасика концерт в Майами, пожелала отличного выступления! Также обсудили наш совместный номер на предстоящем юбилее», — отметила знаменитость.

Поклонники восхитились тому, как эстрадные исполнители, несмотря на уже не юный возраст, держат себя в форме — по мнению комментаторов энергии и жизнерадостности у них не занимать.

«Отлично выглядят. Оба!»;

«Какие Вы все красивые, молодцы!»;

«Прекрасная встреча с друзьями», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты раскритиковали «помолодевшую» Бабкину в избытке ретуши.