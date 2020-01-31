Замдиректора школы в Иваново подозревается в педофилии

Заместитель директора одной из школ Иваново подозревается в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела. Предполагаемый злоумышленник задержан, сообщает региональный СК.

«Следственным управлением СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье „Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста“ и по статье „Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков педагогическим работником“», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент подозреваемого проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

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