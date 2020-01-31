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Политолог объяснил, зачем похищенных россиян удерживают в Ливии

, 23:52 | Сергей Зеленский 37

Ученые-социологи находятся в тюрьме с мая прошлого года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Huang Ling; 5-tv.ru

Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж заявил, что не собирается вмешиваться в ситуацию, хотя ранее взял на себя обязательства по освобождению российских исследователей. Политолог Дмитрий Солонников рассказал 5-tv.ru, почему ПНС не торопится разбираться в ситуации.

«Были официальные переговоры, приезжал Саррадж, приезжал Хафтар. Можно было попытаться договориться друг с другом — это не получилось, не очень получилось в Берлине. Было обещано, что переговоры будут продолжаться и дальше. В этой ситуации возможность давить на Россию, предъявлять какие-то дополнительные условия не в рамках официальных переговоров у ПНС сохраняется», — сказал он.

В связи с этим ливийцам важно, «пока какая-то точка в конфликте не поставлена, пока мир не наступил, пока Хафтар не согласился подписать мирное урегулирование, удерживать у себя „возможности“ дополнительного влияния».

«Поэтому пока никто никого отпускать не будет», — отметил Солонников.

Эксперт добавил, что международное сообщество вряд ли отреагирует на открытое письмо главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, в котором говорилось о россиянах, содержащихся в тюрьме.

Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана арестовали в мае 2019 года, однако об этом стало известно только спустя два месяца. Их обвинили в попытке «повлиять на выборы». При этом оба социолога официально проводили исследования и заранее получили соответствующее разрешение на работу у Триполи. В настоящее время граждане РФ изолированы, к ним даже не пускают сотрудников российского посольства.

Ранее политолог Андрей Кошкин пояснил, что подобное отношение к российским гражданам может повлиять на отношения Москвы и Триполи.

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