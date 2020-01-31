Политолог о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян: «Весьма прискорбно»

Политолог Андрей Кошкин прокомментировал отказ Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, похищенных и удерживаемых в тюрьме «Митига».

Ранее руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич направил открытое письмо главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу. Ливийский политик заявил, что «не будет вмешиваться в ситуацию», несмотря на то, что взял на себя обязательства по освобождению российских граждан на конференции в Берлине.

«Весьма прискорбно, что ПНС Ливии, признанное ООН, относится к жизням наших соотечественников, ученых так пренебрежительно, невнимательно. Тем более они работали в интересах ливийского общества», — заявил Кошкин.

Эксперт уверен, что такая ситуация не укрепляет отношений с Россией, и демонстрирует, что ПНС не во состоянии само навести порядок на своей территории.

«Такое невнимательное отношение к иностранным гражданам, конкретно к россиянам, скорее всего приведет к проблемам в выстраивании отношений с Россией», — добавил он.

Кроме того, до настоящего момента никаких конкретных предложений по урегулированию конфликта, снижению боевой активности, создания единого правительства не поступало, а без России это сделать будет сложно, заключил эксперт.

Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана арестовали в мае 2019 года, однако об этом стало известно только спустя два месяца. Их обвинили в попытке «повлиять на выборы». При этом оба социолога официально проводили исследования и заранее получили соответствующее разрешение на работу у Триполи. В настоящее время граждане РФ изолированы, к ним даже не пускают сотрудников российского посольства.

19 января участники берлинской конференции призвали к разоружению военизированных групп в Ливии.