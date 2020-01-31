  1. Пятый канал
  4. Политолог о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян: «Весьма прискорбно»

Политолог о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян: «Весьма прискорбно»

, 21:03 | Сергей Зеленский 45

Ученые-социологи незаконно удерживаются в тюрьме с мая прошлого года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Политолог Андрей Кошкин прокомментировал отказ Правительства национального согласия (ПНС) Ливии отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, похищенных и удерживаемых в тюрьме «Митига».

Ранее руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич направил открытое письмо главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу. Ливийский политик заявил, что «не будет вмешиваться в ситуацию», несмотря на то, что взял на себя обязательства по освобождению российских граждан на конференции в Берлине.

«Весьма прискорбно, что ПНС Ливии, признанное ООН, относится к жизням наших соотечественников, ученых так пренебрежительно, невнимательно. Тем более они работали в интересах ливийского общества», — заявил Кошкин.

Эксперт уверен, что такая ситуация не укрепляет отношений с Россией, и демонстрирует, что ПНС не во состоянии само навести порядок на своей территории.

«Такое невнимательное отношение к иностранным гражданам, конкретно к россиянам, скорее всего приведет к проблемам в выстраивании отношений с Россией», — добавил он.

Кроме того, до настоящего момента никаких конкретных предложений по урегулированию конфликта, снижению боевой активности, создания единого правительства не поступало, а без России это сделать будет сложно, заключил эксперт.

Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана арестовали в мае 2019 года, однако об этом стало известно только спустя два месяца. Их обвинили в попытке «повлиять на выборы». При этом оба социолога официально проводили исследования и заранее получили соответствующее разрешение на работу у Триполи. В настоящее время граждане РФ изолированы, к ним даже не пускают сотрудников российского посольства.

19 января участники берлинской конференции призвали к разоружению военизированных групп в Ливии.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

21:10
Глава Тюменской области подтвердил наличие коронавируса у студентки из КНР
21:07
«Он говорил: высоко, страшно»: о гибели рабочего в СКК узнала его сестра
21:03
Политолог о последствиях отказа ПНС Ливии освободить россиян: «Весьма прискорбно»
20:54
Психологи определили четыре типа матерей будущих детей-неудачников
20:43
Путин выразил готовность оказать Китаю помощь в борьбе с коронавирусом
20:38
«Позор!» — В Лондоне прошло шествие против Brexit и за Евросоюз

Сейчас читают

Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]