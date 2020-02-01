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ООН призвали лишить Сарраджа власти из-за удерживания российских ученых в Ливии

, 0:42 | Игорь Рязов Эксклюзив 51

Граждане России с мая 2019 года находятся в одной из тюрем Триполи.

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Фото, видео: Instagram @mccevich; 5-tv.ru

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал ООН к «демонтажу власти» главы Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Заявление он сделал в беседе с 5-tv.ru.

«В мае прошлого года два российских гражданина, ученые, социологи, которые легально находились на территории Ливии, получили все необходимые разрешения, согласования <…>, они были схвачены, брошены в частную тюрьму Метига», — рассказал Малькевич.

По его словам, для освобождения россиян и граждан других стран, незаконно удерживаемых в Триполи, собирались представители ООН. Участие в саммите также принял глава ПНС Файез Саррадж, подписавший итоговый документ.

«В этом документе есть пункт 45-й, в котором черным по белому написано, что Саррадж обязуется освободить всех незаконно удерживаемых в ливийских тюрьмах граждан. Вопрос: чего он ждет?» — сказал Малькевич.

Он подчеркнул, что освобождение людей из тюрем должно было произойти еще 20 января. Однако россияне по-прежнему остаются в заключении.

«Больше ждать было невозможно. Мы — наш Фонд защиты национальных ценностей — обратился с открытым письмом к Сарраджу, обратились мы и с открытым письмом к генсеку ООН Гуттерешу <…>. Вопросы простые: <…> где наши ребята? Когда вы отпустите российских граждан?» — недоумевает глава ФЗНЦ.

Он назвал Сарраджа «ширмой бандитского режима в Триполи», с которым представители ООН все-таки сели за стол переговоров. Несмотря на заключение соглашения, исполнено оно так и не было.

«Он с вами встретился, поговорил, покивал, вышел и тут же вас обманул. Значит, надо тогда решать глобально этот вопрос — по демонтажу его власти, которая зиждется исключительно на штыках этих боевиков и террористов», — призвал Малькевич.

Ранее политолог Дмитрий Солонников рассказал 5-tv.ru, почему ПНС Ливии не торопится освобождать российских граждан, пусть Файез Саррадж и взял на себя соответствующие обязательства.

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