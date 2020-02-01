«Истинное лицо» Ксении Собчак заставило содрогнуться соцсети

Ксения Собчак в очередной раз эпатировала публику экстравагантной выходкой. Телеведущая выложила на своей странице в Instagram видео, на котором строит жуткие рожи перед камерой со странным гримом на лице — оно вымазано то ли сажей то, ли грязью, то ли это вообще следы от побоев.

«Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!» — подписала ролик Ксения.

Instagram @xenia_sobchak

Цели и смысла своего представления Собчак не объяснила. Да подписчиков, похоже, это не очень и интересовало. Не задавая лишних вопросов, все принялись упражняться в остроумии, пытаясь придумать комментарий посаркастичнее.

«Так и знала!»

«Убедила!»

«Вот баба Яга! Милляр отдыхает!»

«Красотка ж!»

«Как будто такой и родилась. Не умывайся!»

«Вот это я понимаю, подчеркнуть макияжем лучшие свои черты!»

«Это даже страшнее, чем мы предполагали»

«Для отпугивания коронавируса?»

«Содержанки» третий сезон?»

«Ксения ты трубочистом подрабатываешь?» — иронизируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ксения Собчак задержала авиарейс из Москвы в Санкт-Петербург, устроив скандал в самолете.