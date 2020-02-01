«Истинное лицо» Ксении Собчак заставило содрогнуться соцсети

Ксения Собчак в очередной раз эпатировала публику экстравагантной выходкой. Телеведущая выложила на своей странице в Instagram видео, на котором строит жуткие рожи перед камерой со странным гримом на лице — оно вымазано то ли сажей то, ли грязью, то ли это вообще следы от побоев.
«Решила всем показать свое истинное лицо! Наслаждайтесь!» — подписала ролик Ксения.
Цели и смысла своего представления Собчак не объяснила. Да подписчиков, похоже, это не очень и интересовало. Не задавая лишних вопросов, все принялись упражняться в остроумии, пытаясь придумать комментарий посаркастичнее.
«Так и знала!»
«Убедила!»
«Вот баба Яга! Милляр отдыхает!»
«Красотка ж!»
«Как будто такой и родилась. Не умывайся!»
«Вот это я понимаю, подчеркнуть макияжем лучшие свои черты!»
«Это даже страшнее, чем мы предполагали»
«Для отпугивания коронавируса?»
«Содержанки» третий сезон?»
«Ксения ты трубочистом подрабатываешь?» — иронизируют пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ксения Собчак задержала авиарейс из Москвы в Санкт-Петербург, устроив скандал в самолете.