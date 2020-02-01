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Создатели «Форсажа» воскресили погибшего героя серии

, 14:03 | Анастасия Игонина 22

На экраны снова вернется персонаж, погибший в одной из предыдущих частей.

Фото, видео: YouTube @Universal Pictures Russia

В сети появился трейлер девятой части «Форсажа». Картина выйдет в прокат 21 мая 2020 года.

Судя по ролику, основная драматическая линия будет строиться вокруг семейных ценностей. Главный герой цикла – Доминик – счастливо живет в браке, у него подрастает сын. Однако, как сам он заявляет в трейлере, от прошлого невозможно избавиться навсегда.

Антагонистом Доминика станет его родной брат Джейкоб – о существовании этого персонажа до девятой части никто не упоминал. Тем временем антигерой постоянно стремился стать лучше своего брата. В совершенствовании себя он достиг больших высот – Доминик называет его первоклассным гонщиком, профессиональным вором и наемным убийцей. Теперь цель Джейкоба – любой ценой уничтожить брата.

Кроме того, создатели «Форсажа» подготовили сюрприз для поклонников цикла – в событиях девятой части примет участие Хан. Персонаж считался погибшим в картине «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Однако трейлер не объясняет, как ему удалось выжить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появился новый трейлер «Скандала» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби.

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