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Появился новый трейлер «Скандала» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

, 8:39 | Валентин Черников Видео 25

Фильм, основанный на реальных событиях, собрал мощный актерский состав.

Фото, видео: YouTube @Central Partnership

Новый трейлер фильма «Скандал» появился в сети, спустя три месяца после выхода предыдущего. Очередной анонс картины раскрывает подробности истории борьбы трех женщин-журналисток канала Fox News против босса и основателя могущественной медиаимперии — гендиректора Роджера Айлза.

Второй трейлер подает сюжет с точки зрения зачинщицы «женского восстания» — ведущей Гретчен Карлсон в исполнении Николь Кидман. Теледива первой решилась объявить во всеуслышание о сексуальных домогательствах со стороны Айлза. Позже к ней присоединились другие работницы телеканала Мегин Келли (Шарлиз Терон) и Кайла Посписил (Марго Робби). В результате скандала дамы добились отставки медиамагната.

Мощный актерский состав ленты вобрал в себя и других звезд Голливуда, таких как Джон Литгоу и Малкольм МакДауэлл. Режиссером фильма выступил Джей Роуч. В его послужном списке «Знакомство с родителями», «50 первых поцелуев», «Автостопом по галактике», «Борат» и другие ленты. Сценарий на основе реальных событий 2016 года написал Чарльз Рэндольф, известный работами «Жизнь Дэвида Гейла» и «Игра на понижение».

«Скандал» выйдет на экраны 13 февраля. На предстоящем «Оскаре» картина проходит по трем номинациям: «Лучшая женская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучший грим и прически».

Ранее 5-tv.ru писал, что ради роли в «Скандале» Шарлиз Терон согласилась на восемь протезов лица.

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