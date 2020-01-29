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  4. Беременная участница «Дома-2» приняла участие в откровенной фотосессии с мужем

Беременная участница «Дома-2» приняла участие в откровенной фотосессии с мужем

, 9:44 | Мия Субботина 17

Иосиф Оганесян и Саша Черно показали чувства на камеру.

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Фото, видео: Instagram @sasha_cherno93_official, @_iosif91

Участник «Дома-2» Иосиф Оганесян поделился в Instagram пикантным совместным кадром с беременной супругой Сашей Черно. Звезда реалити-шоу позировал обнаженным.

В кадре беременная Саша Черно предстала в черном платье с обнаженными плечами, подчеркнув образ стильной укладкой и макияжем в тон. Иосиф решил оголиться для снимка и нежно приобнял будущую маму.

«Гордость и предубеждение», — подписал пост Оганесян.

Instagram @_iosif91

Снимок набрал почти три тысячи отметок «мне нравится», а как отнеслись поклонники к такому интимному фото неизвестно. Участник телестройки закрыл комментарии к публикации.

Звезды проекта доказали, что счастливы вместе, несмотря на былые проблемы в отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-участница «Дома-2» намекнула на скупость бывшего мужа.

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