  1. Пятый канал
  4. Мать Тимати рассказала о переживаниях внучки из-за расставания родителей

Мать Тимати рассказала о переживаниях внучки из-за расставания родителей

, 22:46 | Карина Бернтгольц 51

По словам Симоны Юнусовой, дочь рэпера от Алены Шишковой Алиса не ревнует отца к новорожденному братику, однако, как и любой ребенок, беспокоится из-за того, что родители больше не вместе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @simona280, @timatiofficial

Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова заполонила свой Instagram-аккаунт фотографиями внучки Алисы. Девочка появилась на свет пять лет назад, когда музыкант состоял в отношениях с моделью Аленой Шишковой.

Когда артист закрутил роман с Анастасией Решетовой, малышка стала видеться с папой реже. Она не скрывает, что рада появлению братика Ратмира на свет и с удовольствием играет с ним. Однако, как призналась подписчикам ее бабушка, разрыв родителей не может не сказываться на ребенке. Поэтому Алиса все же переживает, что Тимати ушел от ее матери и строит новую семью.

Instagram @simona280

По словам Симоны Юнусовой, облегчить переживания детей после расставания — задача родителей.

«Им страшно потерять и маму, и папу! Они боятся остаться без любви. Дети часто начинают говорить родителям нелицеприятные вещи и вот тут родители должны проявить свою зрелость. Нельзя обижаться на малышей, они просто защищаются и, фигурально выражаясь, просят помощи. Необходимо уверенно говорить о своей любви, чтобы другой мысли не возникало», — отметила мать рэпера.

Она призналась, что в детстве сама оказалась в той же ситуации, что ее внучка Алиса, поэтому понимает ее беспокойство и всячески старается сгладить переживания и окружить заботой и вниманием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Тимати укачало на лошади в Коста-Рике.

Читайте также

Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

Последние новости

23:22
Гражданин Узбекистана пытался пересечь границу лунной походкой в одежде из фольги
23:04
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
22:46
Мать Тимати рассказала о переживаниях внучки из-за расставания родителей
22:28
Что едят знаменитости? McDonalds показал меню звезд в коротком промо-ролике
22:10
Поклонники сравнили певца Шуру с Аллой Пугачевой
21:54
Нарушитель, пытавшийся поджечь храм в Петербурге, попал на видео

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля
Валиде-султан из «Великолепного века» показала, как выглядит без косметики
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]