Мать Тимати рассказала о переживаниях внучки из-за расставания родителей

Мать известного рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова заполонила свой Instagram-аккаунт фотографиями внучки Алисы. Девочка появилась на свет пять лет назад, когда музыкант состоял в отношениях с моделью Аленой Шишковой.

Когда артист закрутил роман с Анастасией Решетовой, малышка стала видеться с папой реже. Она не скрывает, что рада появлению братика Ратмира на свет и с удовольствием играет с ним. Однако, как призналась подписчикам ее бабушка, разрыв родителей не может не сказываться на ребенке. Поэтому Алиса все же переживает, что Тимати ушел от ее матери и строит новую семью.

Instagram @simona280

По словам Симоны Юнусовой, облегчить переживания детей после расставания — задача родителей.

«Им страшно потерять и маму, и папу! Они боятся остаться без любви. Дети часто начинают говорить родителям нелицеприятные вещи и вот тут родители должны проявить свою зрелость. Нельзя обижаться на малышей, они просто защищаются и, фигурально выражаясь, просят помощи. Необходимо уверенно говорить о своей любви, чтобы другой мысли не возникало», — отметила мать рэпера.

Она призналась, что в детстве сама оказалась в той же ситуации, что ее внучка Алиса, поэтому понимает ее беспокойство и всячески старается сгладить переживания и окружить заботой и вниманием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Тимати укачало на лошади в Коста-Рике.