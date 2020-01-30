«Прекратите рушить жизнь и здоровье моей дочери»: Успенская отчитала сплетников

Известная певица Любовь Успенская в интервью KP.RU обратилась к злопыхателям с просьбой перестать сеять слухи относительно состояния здоровья ее дочери. Осенью 2018 Татьяна Плаксина упала с велосипеда во время прогулки в Коста-Рике и получила тяжелые травмы. С тех пор она перенесла несколько операций, однако полностью восстановить здоровье пока так и не удалось.

Успенская убеждена, что на процесс реабилитации оказывают влияние бесконечные сплетни, от которых Татьяна не может абстрагироваться. Они воздействуют на психологическое состояние девушки, и в результате у нее не хватает сил справиться с болезнью, полагает исполнительница.

«Я лишь хочу попытаться перекрыть весь этот поток лжи и негатива правдой. Какой бы горькой она не была. <…> Моя дочь Татьяна действительно пострадала в аварии год назад. И да, ее душевное состояние пошатнулось, психологически она не справляется самостоятельно с болезнью. <…> Мои попытки закрыть ее от общества, которое не всегда доброе — оказались безуспешными. <…> И я прошу вас, если не помочь, то прекратить рушить жизнь и здоровье моей дочери, остановить сплетни и обсуждения, которые так задевают ее и заставляют делать абсурдные вещи», — обратилась к хейтерам звезда шансона.

По словам артистки, Татьяна Плаксина сейчас неадекватно реагирует на весь поток негатива, который исходит в ее сторону. Любое неосторожное слово может ее ранить. В связи с этим Успенская попросила поклонников быть внимательнее при подборе выражений и комментарий в социальных сетях. Певица призналась, что безумно любит свою дочь и готова сделать все, чтобы она была счастлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Успенская восхитила зрителей гангстерским образом.