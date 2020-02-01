Нарушитель, пытавшийся поджечь храм в Петербурге, попал на видео

Злоумышленник пытался поджечь дом служителей храма апостола Петра в Невском районе Петербурга. На территорию церкви, находящейся на Искровском проспекте, 11Б, нарушитель бросил через забор горящий предмет, и, увидев, как вспыхнуло пламя, скрылся с места происшествия.

Момент возгорания храма из-за бутылки с горючей смесью зафиксировали камеры наблюдения. Как стало известно 5-tv.ru, существенного ущерба пожар не причинил. Огонь лишь подкоптил стену здания.

Получив сообщение о случившемся, на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и изъяли обгоревшую пробку и фитиль с территории храма. Как сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возгорание произошло в храме Преображения Господня, расположенном на Леоновском шоссе в Балашихе.