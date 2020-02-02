Гороскоп зеркальную дату 2 февраля 2020 года для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 февраля — особенный день. Во-первых, Луна оказалась в знаке Тельца, что благоприятно влияет творческое начало людей. У многих проснется интуиция, к которой рекомендуется прислушаться. Кроме того, пользу принесут финансовые дела. Также сегодня необычная так называемая «зеркальная дата». Сыгравшие свадьбу в этот день будут, как правило, живут вместе долго в счастливом браке.

♈ Овен

Вы когда-нибудь были на колесе обозрения? Пока вы находитесь внизу, все, о чем вы можете думать, это о том, как бы поскорее добраться до вершины, чтобы насладиться видом. Когда колесо медленно движется, бабочки в животе набирают скорость, заставляя вас хихикать. Вы остаетесь на вершине только на несколько секунд, а затем начинаете опускаться вниз. Овны, это путешествие, которое вам так нравится, а не пункт назначения. Теперь примените эту божественную мудрость там, где вы сейчас находитесь, и вы обнаружите, что настоящее — это то, где происходит магия.

Космический совет: будьте здесь и сейчас, и наслаждайтесь моментом.

♉ Телец

Мы сами творцы своей жизни. Поэтому в наших силах придумать что-то соблазнительное, а после заставить это сделать так, чтобы это оказалось явью. Тогда даже обыденные вещи могут стать заманчивыми. Это именно то, что происходит в вашей жизни, Телец. Все не так, как кажется. Но мы способны изменить все и даже перевернуть с ног на голову. Однако остерегайтесь принятия любых поспешных решений. Как только взойдет солнце, вы снова окажетесь в пространстве ясности.

Космический совет: создайте свой идеальный мир своими руками.

♊ Близнецы

Выйдите за пределы физической гендерной идентичности и осознайте энергию, которая течет внутри. Мы все являемся амальгамой мужского и женского. Каждый играет неотъемлемую роль в нашей жизни. Следовательно, каждая часть должна соблюдаться и признаваться в равных пределах. Сегодня звезды призывают вас вернуться в состояние вселенского баланса. Учитывая, что мир отражает наши убеждения, верьте, что ваша энергия поможет вам привлечь гармоничные отношения.

Космический совет: вернитесь в состояние вселенского равновесия.

♋ Рак

Вы рождены с врожденным талантом руководить, качественными людьми, которые борются за свою жизнь. То, что вы не использовали эту способность, не означает, что вы не можете попробовать сделать это сейчас. Зовите свою силу обратно к себе, Раки. Используйте свой авторитет, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Но это не значит, что вам не придется пачкать руки. Сосредоточьтесь и дисциплинируйте свои слова и мысли.

Космический совет: авторитет и дисциплина приведут вас к цели.

♌ Лев

Вы уже представляли себе окончательную картину своего будущего мысленным взором? Все сводится к принятию необходимых действий. Ищите признаки и знаки, Львы. Вселенная объединяет вас с теми возможностями, которые открывают путь для роста. Продолжайте расставлять приоритеты в одиночку, даже в выходные. Это поможет вам оставаться на связи с потоком творчества.

Космический совет: осознайте, что вы — хозяин своей судьбы.

♍ Дева

Вы обладаете божественной энергией и силой, которая проявляет, поддерживает и трансформирует Вселенную. Вы рождены с милостью Вселенной, которая дает вам силу и мудрость для создания изобилия. Лучший способ войти в контакт с этим сознанием — открыть дверь своей интуиции. Ответы, которые вы получите от запредельного, помогут вам найти путь вперед.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

♎ Весы

Медитация — это то, сейчас вам необходимо. Визуализируйте себя в своем великолепном саду, в окружении ярких деревьев и своих друзей из животного мира. Добавьте фонтан или реку, если вы хотите создать связь с водоемом. Не торопитесь, чтобы обойти вокруг этот сад. Используйте силу своего дыхания, чтобы синхронизироваться с пространством, которое окружает вас. Мудрость, которую вы приобретете в процессе: взаимосвязь всех существ. Вы — являетесь частью Вселенной, Весы. Вы часть целого. Но вы также и сама живая и дышащая Вселенная, которая охватывает вас и поднимает ваше существо наилучшим образом.

Космический совет: займитесь медитацией, расслабьтесь и осознайте свое предназначение в этом мире.

♏ Скорпион

Мы всегда говорим о начале, но у финала тоже есть своя красота и изящество. Он обозначает последнюю страницу главы; завершение кармического цикла. Теперь вы должны понять и принять эту истину на более глубоком уровне. Будьте благодарны за путешествие и уроки души, Скорпионы. Когда вы обнаружите, что движетесь против потока, составьте список того, от чего вы бы хотели освободить себя, будь то ограничивающее убеждение или отношения, которые больше не удовлетворяют вас.

Космический совет: пришел конец, который освобождает вас от кармических циклов!

♐ Стрелец

Если не сейчас, то когда, Стрельцы? Рискните, даже прекрасно зная, что вы можете споткнуться и упасть по пути. Это секрет проявления вашей лучшей жизни. Некоторые из вас могут почувствовать желание встряхнуться на профессиональном фронте. Это благоприятное время, чтобы начать что-то новое и свое. Работайте с энергией Луны, чтобы изменить свою жизнь.

Космический совет: отличное время, чтобы начать что-то свое.

♑ Козерог

У каждого был свой горький опыт. Но не позволяйте этому помешать вам мечтать о большем, чем вы сейчас имеете. Окунитесь в любимое дело с головой. Помните, что те, кто стремятся к величию, не боятся того, что это влечет за собой. Быть может вы не сразу увидите большой прорыв, но будьте терпеливы и верьте, что изобилие не за горами.

Космический совет: те, кто стремятся к величию, не боятся последствий.

♒ Водолей

Мы несем ответственность за жизнь, которую мы имеем, Водолеи. Если энергия, которая нас окружает — это радость и праздник, то мы причина для этого. Если мы отягощены страхом, именно наши действия (или их отсутствие) привели нас к этой точке. На этой неделе Вселенная дает вам возможность переписать историю — и это можно сделать, только избавившись от комплексов, которые вас сдерживают.

Космический совет: это неделя, чтобы переписать сценарий.

♊ Рыбы

Сегодня «зеркальный день» — 02.02.2020. Как известно, два магическое число, Рыбы. Партнерства всех видов благословлены сегодня. Наслаждайтесь обменом идеями. Посмотрите, как вы можете синхронизировать свои силы, чтобы создать нечто большее, чем вы сами. В сфере любви то, что вы испытываете, действительно волшебно. Такой баланс и гармония, о которых многие могут только мечтать. PS: это идеальное время, чтобы поговорить о том, куда все идет отсюда!

Космический совет: партнерства всех видов благословлены сегодня.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля.