5-tv.ru публикует список пострадавших при обрушении кровли здания кафе в Новосибирске. В результате ЧП, произошедшего в точке общепита на бульваре Молодежи, один человек погиб и четверо пострадали.
- Маргарита Андреевна Б., 1997 года рождения
- Кирилл Игоревич Н., 1999 года рождения
- Полина Андреевна Р., 1999 года рождения
- Денис Анатольевич Ш., 2000 года рождения
- Туяна Таировна П., 1997 года рождения — погибла
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Они находятся в Центральной клинической больнице.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и следователи. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление снега на крыше, которая не выдержала его тяжести.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске.