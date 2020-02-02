5-tv.ru публикует список пострадавших при обрушении кровли здания кафе в Новосибирске. В результате ЧП, произошедшего в точке общепита на бульваре Молодежи, один человек погиб и четверо пострадали.

Маргарита Андреевна Б., 1997 года рождения Кирилл Игоревич Н., 1999 года рождения Полина Андреевна Р., 1999 года рождения Денис Анатольевич Ш., 2000 года рождения Туяна Таировна П., 1997 года рождения — погибла

Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Они находятся в Центральной клинической больнице.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы и следователи. По предварительным данным, причиной обрушения могло стать скопление снега на крыше, которая не выдержала его тяжести.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске.