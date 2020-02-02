  1. Пятый канал
  4. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске

, 2:23 | Алиса Маркова Эксклюзив 17

По данным МЧС, погиб один человек, пострадали четверо. Двое из них в тяжелом состоянии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске на бульваре Молодежи. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши одного из кафе в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате ЧП погиб один человек, спасатели смогли извлечь живыми из-под завалов четверых человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Самостоятельно из здания смогли эвакуироваться почти 200 человек.

По предварительным сведениям, кровля могла рухнуть под тяжестью снега. Как уточнили в МЧС, предположительно больше людей под завалами нет. Площадь обрушения может превышать 200 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают оперативные службы. В ликвидации последствий происшествия участвуют 80 сотрудников МЧС, также задействованы 25 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места трагедии в Новосибирске.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля

Последние новости

2:23
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске
2:16
5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места обрушения кровли кафе в Новосибирске
2:05
Фото с места обрушения кровли кафе в Новосибирске
1:51
В МЧС рассказали об обрушении кровли здания кафе в Новосибирске
1:39
Озвучена возможная причина обрушения кровли в новосибирском кафе
1:39
Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии с маршруткой в Петербурге

Сейчас читают

Пять женских имен, чьи обладательницы наделены красотой и обаянием
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 февраля
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]