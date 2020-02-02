Уголовное дело возбуждено по факту обрушения кровли кафе в Новосибирске на бульваре Молодежи. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

«Следственными органами СУ СК России по Новосибирской области по факту обрушения крыши одного из кафе в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате ЧП погиб один человек, спасатели смогли извлечь живыми из-под завалов четверых человек. Двое из них в тяжелом состоянии. Самостоятельно из здания смогли эвакуироваться почти 200 человек.

По предварительным сведениям, кровля могла рухнуть под тяжестью снега. Как уточнили в МЧС, предположительно больше людей под завалами нет. Площадь обрушения может превышать 200 квадратных метров.

Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают оперативные службы. В ликвидации последствий происшествия участвуют 80 сотрудников МЧС, также задействованы 25 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места трагедии в Новосибирске.