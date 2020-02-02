Как освобождали перевозившую наркотики израильтянку Нааму Иссахар

На этой неделе из колонии в Подмосковье на свободу вышла гражданка Израиля Наама Иссахар. За ее судьбой следили и в Тель-Авиве, и в Москве. Девушку задержали в прошлом году в «Шереметьево» во время пересадки. В ее рюкзаке, который Иссахар сдала в багаж, нашли около десяти граммов гашиша.

Химкинский суд признал ее виновной в контрабанде наркотиков и назначил наказание — семь с половиной лет колонии. С просьбой освободить девушку к Путину обращались и президент Израиля, и премьер, и патриарх Иерусалимский Феофил Третий. В ходе своего визита в Израиль на прошлой неделе наш президент встретился с матерью, осужденной и пообещал, что «все будет хорошо». В эту среду так и случилось — Владимир Путин подписал указ о помиловании. Адвокат девушки и ее семья назвали это актом милосердия. Поблагодарил нашего президента и Биньямин Нетаньяху, который прилетел в Москву.

«Господин премьер-министр, вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля за правонарушение, которое она совершила, — за наличие у нее запрещенных наркотических средств. Хочу отметить в этом также и роль иерусалимского Патриарха, который мне привез письмо от мамы этой девушки. И вы знаете, что указ о ее помиловании подписан», — сказал Владимир Путин.

Но разумеется премьер-министр Израиля приехал в Москву не только за своей провинившейся соотечественницей. Нетаньяху прилетел из Вашингтона, чтобы лично рассказать Путину о так называемой «сделке века» от Дональда Трампа. О таком сугубо американском варианте примирения сторон, которые не могут найти общий язык уже 70 лет.