Новый поворот: «Машине времени» отказали в подарке из госбюджета

Уважаемые зрители! Заставил о себе вспомнить на этой неделе заслуженный и народный артист Андрей Вадимович Макаревич, основатель коллектива «Машина Времени». 66-летний Макаревич заявил, что именно по вине государства не снят фильм к полувековому юбилею группы. Фильм по задумке должен был состоять из нескольких новелл. Каждую новеллу снимал бы отдельный режиссер. Каждая новелла идейно базировалась на отдельной песне «Машины Времени».

В общем, на уровне замысла — это было бы даже не фестивальное кино, а типа сувенира уважаемому юбиляру. Только обычным уважаемым людям, даже если они начальники цехов или полковники, дарят какую-нибудь золоченую саблю на стенку — ну, или концерт Макаревича, если юбиляр уже пожилой. А творческим уважаемым людям, типа самого Макаревича, можно подарить фильм о его жизни и творчестве.

По бюджету такое кино просит обычно миллионов пятьдесят. Но что-то пошло не так. Дело в том, что Макаревич не стал собирать деньги на фильм среди слушателей — потому что считает это, по его словам, «унизительным делом».

«Просто неловко ходить с протянутой рукой», — сказал артист. И добавил: «Вот это как раз тот случай, когда государство должно давать деньги на такие вещи».

А государству не показалось, что это как раз тот случай, когда оно должно давать деньги на такие вещи. И оно их не дало — в лице главы департамента кино, а ныне главы минкульта Ольги Любимовой.

Тут вот в чем вся штука. Государство и Минкульт, в частности, каждый день осаждают почтенные творческие личности, и каждая личность убеждена, что государство должно давать ей деньги на всякие вещи. Заслуженных артистов в стране несколько тысяч, народных — больше тысячи. И это не считая самых почтенных народных и заслуженных артистов Советского Союза. Получается очередь по шесть-семь классиков в день. Всем давать — не выдержит бюджет.

И особенно государству непонятно, зачем оно должно спонсировать долларовых миллионеров, которые при этом сочиняют матерные частушки против воссоединения Крыма с Россией, зовут соотечественников злобными дебилами и признаются, что их тошнит от самого слова патриотизм.

Заметим: у нас свободная страна. То есть можно в ней жить и ругать государство и при этом быть знаменитым артистом. Пожалуйста.

Но тогда, если ты знаменитый артист и тебя знают миллионы — какого черта ты считаешь унизительным принять на юбилей своей группы подарок от этих самых миллионов? Скажем, в виде фильма. Чем тебя унижает народная любовь и народное признание?

У меня есть только одна версия. Наше творческое сословие, уважаемые зрители, считает, что государство ему должно, по одной-единственной причине. Потому что государство ему дает. Год за годом и поколение за поколением. На казенные деньги многие выстроили себе замки, те, кто попроще — виллы, прикупили парк белых скутеров и, смотря на них, не могут не задаваться вопросом: почему у меня все это есть? И ответ они находят один: раз государство дает — значит, оно обязано. И да, кстати, чета маловато дает.

Так что остается надеяться, что государство — в лице того же минкульта — все-таки сумеет перевести отношения с творческим сословием на нормальные прагматические рельсы. И творцы поймут, что они не священные коты нации, чья задача сидеть на холодильнике и оттуда унижать хозяев. А просто наемные работники, которые продают заказчику — в частности, государству и обществу — свой труд. И которым просто так государство давать ничего не должно.