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Премию «Оскар» будут вручать Киану Ривз и Пенелопа Крус

, 18:28 | Мия Субботина 44

Организаторы опубликовали в сети список артистов, которые объявят лауреатов премии «Оскар-2020».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Paul Fenton, Instagram @theacademy

Американская киноакадемия обнародовала список актеров, которые будут вручать премию «Оскар». На сцену торжественной церемонии выйдут 22 человека, в их числе Киану Ривз и Пенелопа Крус. Об этом сообщается на официальном сайте и в соцсетях.

Помимо них лауреаты будут получать статуэтки из рук Сигурни Уивер, Дайан Китон, Джеймса Кордена, Шайа Лабафа, Стива Мартина, Джорджа Маккея, Майи Рудольф, Зака Готтзагена и Бени Фельдштейна.

Instagram @theacademy

Ранее сообщалось, что у церемонии не планируется ведущего, как и в прошлом году. Американские актеры сами будут представлять победителя и вручать ему статуэтку.

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о самых впечатляющих ювелирных украшениях на церемониях «Оскар».

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