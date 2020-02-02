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Актриса Кристина Кузьмина о борьбе с онкологией: «Не хоронить себя»

, 20:10 | Сергей Зеленский 47

39-летняя артистка дважды в жизни слышала от врачей о страшном диагнозе.

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Фото, видео: Instagram @kuzminakristina_actress

Актриса театра и кино Кристина Кузьмина дважды испытала в жизни сильнейший удар — врачи диагностировали онкологию в 2013 и 2017 годах. 39-летняя артистка, счастливая мама десятилетней Агриппины призывает всех столкнувшихся с подобным вердиктом врачей не сдаваться.

Впервые Кристина узнала о том, что у нее рак, в 2013 году. Тогда, благодаря оперативной помощи медиков, с болезнью удалось справиться, но спустя пять лет у нее обнаружили опухоль в груди. А далее начались обследования, курсы химиотерапии и постоянные посещения врачей.

Артистка рассказала, что ей пришлось пережить даже несколько волн затяжных депрессий, а медикаментозное лечение онкологии негативно влияло на общее самочувствие.

«Труднее всего в такие моменты — психологически не хоронить себя. Если человек ложится и говорит, что он умирает, вскоре это действительно начинает происходить. Когда мне было сложно, я задавала себе один единственный вопрос: „хочу ли я умереть“? А я этого не хочу. Поэтому приходится вставать с кровати, идти и бороться», — рассказала артистка «СтарХит».

Безусловно, лечение внесло коррективы и в рабочих график, но в настоящее время Кристина — уроженка Санкт-Петербурга — продолжает играть в Академическом театре имени Комиссаржевской и сниматься в сериалах.

«После очередного курса химиотерапии я иногда до двери театра от машины шла несколько минут. Через каждые десять шагов делала передышки, но все равно шла! Работа спасала меня, отвлекала от тревожных мыслей», — поделилась актриса.

В ближайшие недели Кузьминой предстоит пройти полное обследование, которое должно показать, удалось ли победить страшную болезнь.

Ранее музыкант группы «Дюна» Виктор Рыбин рассказал, что у него и его супруги Натальи Сенчуковой диагностировали базалиому — базально-клеточный рак кожи. После лечения онкологическое заболевание вновь вернулось в его жизнь.

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