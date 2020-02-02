  1. Пятый канал
  4. У студентки из Петербурга с помощью лопаты отобрали две приставки, плазму и кота

У студентки из Петербурга с помощью лопаты отобрали две приставки, плазму и кота

, 20:54 | Игорь Рязов 41

Учащаяся РГУП застала троих неизвестных на месте преступления. Подозреваемых задержали.

Фото: www.globallookpress.com /Andrea Mennebäck

Необычное ограбление произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники покусились на игровые приставки, телевизор и породистого кота, сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.

Инцидент произошел 1 февраля около шести часов утра. В это время 23-летняя студентка Российского государственного университета правосудия (РГУП) возвращалась к себе домой. До утра она засиделась в гостях у соседа. 

У дверей арендуемой ею квартиры в доме № 18/1 на улице Авиаконструкторов девушка столкнулась с тремя неизвестными. Злоумышленники скрывали лица за масками и шарфами. Убегая, они оттолкнули студентку, из-за чего она упала. Пострадал и сосед потерпевшей — он в этот момент вышел, чтобы вынести мусор. Молодого человека ударили лопатой по голове.

«Из квартиры похитили плазменный телевизор стоимостью 30 000 рублей, две игровых приставки за 17 000 и 15 000 рублей, а также кота породы мейн-кун», — сообщили в полиции об ущербе в результате ограбления.

Вечером в тот же день подозреваемые были задержаны. Ими оказались три молодых человека в возрасте от 18-ти до 21 года. Похищенные консоли, телевизор и кота у них изъяли. По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженные люди в масках ограбили магазин в Рязани. По итогу злоумышленники похитили 20 тонн масла стоимостью около семи миллионов рублей.

Читайте также

Очевидец рассказал, как зарезали водителя троллейбуса в Петербурге

В Петербурге зарезали водителя троллейбуса накануне юбилея
+4° Атмосферное давление 733 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.14
0.10 69.60
0.18
ТОП-4 самых модных знаков зодиака — мнение астролога

Последние новости

22:12
Ограбление по-американски: зачем Трампу неудобная всем «сделка века»
21:49
РЖД временно приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем
21:45
Граждан Кореи, у которых подозревают коронавирус, ожидают в Петербурге
21:34
Дорога смерти: водитель получил 15 лет колонии за страшное ДТП
21:20
Врачи ужаснулись рентгену легких больного коронавирусом
21:06
ТОП-5 продуктов для здоровой и красивой кожи

Сейчас читают

Нумеролог объяснил, в чем ошибка молодоженов, поженившихся 02.02.2020
Елена Ханга озвучила размер своей пенсии
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...