«Люди хотят свет»: Трамп раскрыл, что мешает американцам жить нормально

Трамп заявил, что США должны отказаться от перехода на зимнее время

Переход на зимнее время мешает американцам нормально жить и создает им неудобства. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

«Люди хотят свет. Они не хотят ходить и переводить часы. Полгода назад я делал то же самое. Мне не нравится переводить часы, и все опаздывают. Это дискомбомбулирует всех», — сказал глава государства.

Американский лидер отметил, что граждане выступают за отказ от перевода стрелок. По его словам, практика сильно бьет по бюджету страны. Также он заявил, что из-за короткого светового дня в стране растет уровень преступности.

Трамп назвал переход на зимнее время «недоразумением», которое мешает жить американцам. Президент считает, что из-за смены многие рискуют «опоздать на ужин или важную встречу».

Сейчас в США сосуществует и зимнее, и летнее время, но все зависит от периода года и штата. Большинство регионов переводят часы дважды в год: весной — на летнее время, а в начале декабря — обратно. При этом несколько штатов и территорий стрелки не трогают вовсе и живут по стандартному времени. Среди них — Гавайи, большая часть Аризоны, Пуэрто-Рико и Американское Самоа.

Ранее Трамп пообещал жестко наказывать работорговцев, наркодиллеров и тех, кто убивает полицейских, в случае успеха республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс.

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