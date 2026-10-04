Каждый десятый депутат новой Думы имеет опыт работы в зоне СВО

В мундирах и с орденами они так и пришли на свое новое место работы в Государственную Думу. Каждый десятый депутат 9-го созыва имеет опыт СВО. Такого у нас никогда не было.

Без лишних промедлений нижняя палата парламента на пятый день после официального подведения итогов начала работу. Состав Думы обновился на 41%. Такого тоже никогда не было. Ну и абсолютно историческое событие — впервые в Думе депутаты от четырех новых регионов. И что символично, первая сессия состоялась именно 30 сентября, в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Памятная дата.

В разговоре с главой ЦИК Эллой Памфиловой и партийными лидерами Путин подчеркнул, что высокая явка, почти 60%, обеспечила «бесспорную, безусловную» легитимность выборов, и призвал учесть мнения избирателей тех партий, что не прошли в парламент. Из 10 политических организаций, что были в бюллетенях, лишь половина преодолела 5% барьер. Собственно, те, кто уже был. Преемственность, поддержка действующего курса - вот что показали выборы.

Выступая в Думе, поздравляя с победой народных избранников, президент поставил такие приоритеты в работе: поддержка участников СВО и их семей, обороноспособность, демография и благосостояние семей, новый инвестиционный цикл.

«Прошу исключить вас любой, разрушающий нас изнутри популизм. Ошибки, особенно сейчас, абсолютно недопустимы. Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, и это самое главное, нам этого не нужно. Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное не допускать никаких ошибок и подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно», — отметил Владимир Путин.

Обновленная Дума, где партия власти «Единая Россия» не только сохранила, но и укрепила свои позиции, становится дополнительным политическим аргументом в большой дипломатии и вот почему.

Через полтора месяца в китайском Шэньчжэне состоится саммит АТЭС, азиатско-тихоокеанского сообщества. Где могут встретиться Си Дзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп. По крайней мере все трое намерены там быть. И если в рамках саммита у них будет отдельная встреча на троих. Это может быть переломным событием геполитики, если конечно найдутся точки для соприкосновения и встреча будет наполнена реальными соглашениями, как мы понимаем такая работа сейчас как раз и идет. И вот тут на встрече большой тройки кроме личных качеств большую роль сыграет и способность обеспечить реализацию договоренностей на перспективу.

У нас Владимира Путина - еще две трети президентского срока впереди, и парламент с пятилетним мандатом.

У председателя Си - середина срока и то же самое с всекитайским собранием народных представителей, а вот у Трампа ситуация менее устойчивая - сам то он в середине срока, но вот Конгресс сильно обновится за 10 дней до саммита АТЭС и может стать враждебным президенту, а это значит, что ему сложнее будет утверждать договоренности.

В любом случае нас ждет насыщенная политическая осень.

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