Вооруженные люди в масках украли двадцать тонн масла на семь миллионов рублей

Житель Рязани обратился в московскую полицию с сообщением о разбое. Как стало 5-tv.ru, десять загадочных человек в масках ограбили магазин на Ярославском шоссе, 54 в столице. По словам заявителя, преступники угрожали ему предметом, походим на пистолет, затолкали его в автомобиль и увезли его в неизвестном от супермаркета направлении. Пока он добирался, нарушители ограбили организацию, правда взяли не деньгами, а сливочным маслом. Пострадавшим оказался представитель компании по производству молочной продукции.

Когда мужчина вернулся обратно, он выяснил, за чем охотились злоумышленники. Они украли порядка двадцати тонн масла, причинив материальный ущерб предприятию, по предварительным данным, равный более семи миллионов рублей. В погоне за ним нарушители даже не побоялись попасть под статью. По факту происшествия проводится проверка. Личности «масленых» миллионеров пока не установлены. О мотивах вооруженных преступников также ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные злоумышленники ограбили кондуктора трамвая с использованием огнетушителя в Петербурге