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  4. Известного хирурга из Донецка застрелили в центре Киева

Известного хирурга из Донецка застрелили в центре Киева

, 0:52 | Валентин Черников 110

Кандидата медицинских наук Андрея Сотникова неизвестный злоумышленник расстрелял в спину.

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Фото, видео: Facebook / Поліція Києва

Убийство известного хирурга в Киеве подняло по тревоге все наряды городской полиции, сообщает местный портал Strana.ua. Жертвой злоумышленника стал 43-летний врач из Донецка Андрей Сотник, это подтвердил в соцсетях его коллега.

Facebook / Поліція Києва

Как уточняют правоохранители, около 18 часов поступило сообщение, что на улице Саксаганского неизвестный несколько раз выстрелил в человека и скрылся. На записи с камеры наружного наблюдения видно, как мужчина с оружием вошел во двор вслед за жертвой и сделал несколько выстрелов в спину. Сотник пытался убежать от нападавшего, но не успел.

На розыск преступника брошены все полицейские силы, проводится спецоперация. На месте происшествия работают оперативники, криминалисты и кинологи. Возбуждено уголовное дело.

Кандидат медицинских наук Андрей Сотник занимался пластической и эстетической хирургией, оперировал в киевской клинике DMK и работал экспертом GEP DMK International.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге зарезали водителя троллейбуса накануне юбилея.

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