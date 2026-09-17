Медведи не лягут спать: Сибирь может остаться один на один с хищниками

Медведи в Сибири и на Дальнем Востоке уйдут в спячку не раньше ноября

Погодные условия, при которых медведи впадают в спячку, — температура воздуха ниже 0 градусов и устойчивый снежный покров — могут установиться в Сибири и на Дальнем Востоке только в ноябре или даже декабре. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«В октябре уже где-то появится снежный покров по северо-востоку. Но он будет все-таки временным, хотя, может быть, где-то останется лежать. В климатическом плане в азиатской части России снега немного, если только на побережье. А так он появится позже, ближе к зиме, примерно в ноябре или декабре», — сказала Макарова.

Она подчеркнула, что речь идет об усредненных климатических данных, а точную ситуацию в текущем году пока спрогнозировать нельзя. По словам синоптика, сейчас ожидается достаточно теплая осень, поэтому формирование устойчивого снежного покрова может затянуться.

В России в последнее время участились случаи нападения медведей на людей. За последний месяц только в Сибирском федеральном округе от нападений этих животных погибли пять человек. Особенно резонансным стал случай на Алтае, где медведь вытащил туристку из палатки и убил ее.

Кроме того, в 2026 году выходы медведей к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел зафиксировали в 41 регионе России.