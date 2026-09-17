На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема из Иваново

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Сложная операция на спинном мозге позволит ему сделать первый самостоятельный шаг.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Ежедневная домашняя физкультура, а также реабилитация под руководством опытных специалистов дали шанс маленькому Артему из Иваново. У него — детский церебральный паралич. Еще несколько лет назад врачи были уверены: мальчик будет прикован к инвалидной коляске. Но благодаря настойчивости мамы ребенок смог встать на ноги. Сложная операция на спинном мозге позволит исполнить еще одну мечту — сделать первый самостоятельный шаг и пойти в школу.

Артем родился на два месяца раньше срока и сразу с целым букетом диагнозов: от пневмонии до внутрижелудочкового кровотечения и тромба в мозге. И если бы этим все ограничилось…

«Когда первый раз нам озвучили диагноз ДЦП, это было примерно в год, тогда да — обрушился весь мир. Я долго не могла принять этот диагноз, не верилось», — говорит мать Артема Наталья Котлова.

Тогда же отец Артема ушел из семьи. Он принять диагноз так и не смог. Наталья уволилась с работы и решила все время уделять сыну — кто бы что не пророчил.

«В больнице врачи мне вообще говорили, что ребенок будет как-бы овощ — без сохранного интеллекта, ходить он не будет, говорить он не будет, будет полностью лежачий «, — рассказывает Наталья.

Наталья нашла реабилитолога, который готов был помочь. Начались занятия — массаж, гимнастика, тренировки в бассейне. Изнуряющий и маму, и сына ежедневный труд, где самый маленький успех — результат многих месяцев работы.

«Он очень общительный. Всегда идет на контакт. Очень умный. Поэтому надо ему максимально помочь снять ограничения физические, чтобы он мог максимально себя реализовать в этом мире не в коляске», — говорит реабилитолог Дмитрий Баранов.

Теперь можно с уверенностью сказать: весь этот многолетний марафон, все сложности и старания были не напрасны. Мрачные прогнозы не оправдались! Теперь Артем сам рисует, как и любой ребенок, он моментально освоил мобильный телефон. А когда начинает рассказывать истории — так его и не остановить.

«Мне шесть лет, я могу играть в машинки, у меня игрушки кубики, пластилин, карандаши. Я люблю на рыбалку ездить и ходить. Но я не хожу, рыбу могу держать», — рассказыват Артем Михайлов.

А еще Артем научился шагать. Да, с трудом, да, пока без посторонней помощи ему тяжело. Но прогресс есть. И это явно не предел.

«Много понимает, я бы сказала, что развит не по годам. Он порой говорит такие вещи, что не каждый взрослый может такое сказать. В будущем я возлагаю надежды, что Артем и учиться будет в школе хорошо и, операция нам поможет», — говорит мама мальчика.

Селективная дорсальная ризотомия — это операция на спинном мозге, которая уберет спастику в мышцах: они больше не будут скованы, и ребенок сможет ходить самостоятельно.

«Мы уверены, что через определенное время ребенок пойдет своими ногами», — говорит Наталья.

Для этого нужно собрать один миллион 250 тысяч рублей. Матери-одиночке сделать это самой не под силу. Но, если мы с вами, зрителями Пятого канала, сегодня станем Артему опорой, уже через год он отправится в школу. Как все сверстники.

Давайте вместе поможем Артему. Достаточно отправить СМС с любой суммой на короткий номер 7511. Большое вам спасибо.

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