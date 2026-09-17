Маткапитал и не только: Лантратова рассказала о выплатах при рождении ребенка

Лантратова: маткапитал можно потратить на образование и ежемесячные выплаты

Единовременное пособие, доступное семьям при рождении ребенка, с 1 февраля 2026 года составляет 28 450 рублей 45 копеек без учета районного коэффициента. Об этом журналистам РИА Новости сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она напомнила, что выплата положена на каждого родившегося ребенка и не зависит от доходов семьи.

Порядок получения зависит от занятости родителей. Работающим пособие обычно назначают автоматически — сведения поступают в Социальный фонд без участия семьи. Если оба родителя не трудоустроены, заявление подают самостоятельно через Госуслуги, Многофункциональный центр (МФЦ) или отделение Социального фонда России (СФР). Сделать это нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Семьи также могут воспользоваться материнским капиталом. С 1 февраля 2026 года он составляет 728 921 рубль на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года. При рождении второго ребенка предусмотрена доплата 234 321 рубль, если семья уже получала маткапитал на первенца до 2026 года. Если выплата не оформлялась вовсе, сумма составит 963 243 рубля.

«Мы привыкли связывать материнский капитал с жильем. Но возможности шире: средства можно использовать и на образование детей, а при соблюдении условий — получать из них ежемесячную выплату на ребенка до трех лет. Право на такую выплату есть у семей, где среднедушевой доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов, а ее размер равен детскому прожиточному минимуму в регионе», — пояснила Лантратова.

Омбудсмен также развеяла заблуждение о пособии по уходу за ребенком до полутора лет. Для работающего родителя или другого застрахованного родственника оно составляет 40% среднего заработка, максимальная сумма в 2026 году — 83 021 рубль в месяц. Если отпуск оформлен и выплаты назначены, право на них сохраняется даже при досрочном выходе на работу, в том числе на полный день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об увеличении минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в сентябре 2026 года. Выплата рассчитывается из отношения минимального размера оплаты труда (МРОТ) к числу календарных дней в месяце. Первые три дня больничного оплачивает работодатель, остальные — СФР. Кроме того, пособие облагается налогом на доходы физических лиц.

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