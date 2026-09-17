После смены позиции экипаж получил данные разведки и нанес несколько точных выстрелов по цели.
Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Танк Т-72Б3М поразил цель на расстоянии более 10 километров
Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении.
После продвижения российских штурмовых подразделений танкисты сменили огневую позицию и перебазировались ближе к переднему краю. По дороге за воздушным пространством следили наблюдатели, чтобы вовремя предупредить экипаж о появлении беспилотников противника.
С новой позиции танкисты получили координаты цели от разведывательного дрона. Пункт управления БпЛА находился в полуразрушенном здании и использовался для координации ударных беспилотников.
Экипаж Т-72Б3М открыл огонь по цели. Танкисты выпустили несколько 125-мм осколочно-фугасных снарядов с расстояния более 10 километров. Огонь корректировали операторы беспилотных систем в режиме реального времени.
В результате пункт управления беспилотниками был уничтожен.
Смена огневых позиций позволяет танковым экипажам оперативно перемещаться вслед за наступающими подразделениями и поддерживать их огнем.
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