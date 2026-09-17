Цель засекли — танк не промахнулся. Лучшее видео из зоны СВО

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 31 0

После смены позиции экипаж получил данные разведки и нанес несколько точных выстрелов по цели.

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Танк Т-72Б3М поразил цель на расстоянии более 10 километров

Экипаж танка Т-72Б3М 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка группировки войск «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на Добропольском направлении.

После продвижения российских штурмовых подразделений танкисты сменили огневую позицию и перебазировались ближе к переднему краю. По дороге за воздушным пространством следили наблюдатели, чтобы вовремя предупредить экипаж о появлении беспилотников противника.

С новой позиции танкисты получили координаты цели от разведывательного дрона. Пункт управления БпЛА находился в полуразрушенном здании и использовался для координации ударных беспилотников.

Экипаж Т-72Б3М открыл огонь по цели. Танкисты выпустили несколько 125-мм осколочно-фугасных снарядов с расстояния более 10 километров. Огонь корректировали операторы беспилотных систем в режиме реального времени.

В результате пункт управления беспилотниками был уничтожен.

Смена огневых позиций позволяет танковым экипажам оперативно перемещаться вслед за наступающими подразделениями и поддерживать их огнем.

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