Домохозяйкам предложили платить пособие

Законопроект о дополнительном пособии для неработающих женщин внесет в Госдуму лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сообщают «Известия». По мнению политика, россиянки-домохозяйки должны рассчитывать на минимальный размер оплаты труда (МРОТ), если в семье минимум три человека.

«Они (неработающие женщины — Прим.ред.) выполняют все домашние дела. Это тяжелый, изнуряющий труд. Бытовые проблемы нередко бывают препятствием для того, чтобы завести детей. Сразу встает вопрос, кому с ними сидеть. Ведь нужно отказаться по крайней мере от одной зарплаты на семью. То есть хлопот больше, а доходы вдвое меньше. Компенсация в виде выплат на период декрета — хорошо, но этого мало», — считает Жириновский.

По словам парламентария, эта инициатива должна стать одной из государственных мер по повышению рождаемости. Выделяемая сумма может начинаться с МРОТ — 12,1 тысячи рублей — за семью из трех человек и увеличиваться в соответствии с количеством детей.

Представители других фракций отнеслись к предложению Жириновского сдержанно. Первый зампред «Единой России» Андрей Исаев указал, что такие пособия станут затратными для бюджета. К тому же, считает он, представитель либерал-демократов не учитывает принципа адресности. Единоросс заявил, что далеко не все домохозяйки нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, так как дома сидят и жены мужчин, получающих высокую зарплату.

Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев, напротив, заявил: нужно платить не пособия домохозяйкам, а достойную зарплату их мужьям. По этой причине проект Жириновского он посчитал бесперспективным.

Вопрос достойной зарплаты также назвал ключевым зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

«Бедность не от того, что пособий нет или они маленькие», — сказал он, но отметил, что фракция готова обсудить инициативу ЛДПР.

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал идею Жириновского сократить гимн России.