Кончаловский прокомментировал идею Жириновского сократить гимн России

Владимир Жириновский обратился с трибуны Госдумы к парламентскому Комитету по государственному строительству и законодательству с просьбой сократить слишком длинный, по его мнению, гимн России.

«Давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвертым куплетом. Все, четыре куплета. Потому что когда три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям», — цитирует лидера ЛДПР РИА Новости.

Идею уже прокомментировал сын автора гимна Сергей Михалкова известный режиссер Андрей Кончаловский. По его словам, произведение, возможно, могло бы быть и короче, но в то время, когда гимн создавался, была потребность вложить в него «как можно больше смыслов».

«Как говорил Сергей Владимирович, это „не литература, а политический документ“. Документ вмещает в себя некие постулаты, которые выражают намерения государства, нации. Припев, который повторятся три раза, возможно, мог бы повторяться и один раз, но в то время, когда создавался первый гимн СССР, потребность была в том, чтобы вложить в него как можно больше смыслов», — пояснил Кончаловский.

Когда Сергей Михалков писал новый текст, он решил не менять форму, добавил режиссер.

Текст гимна СССР на музыку Александра Александрова был написан Сергеем Михалковым и Габриэлем Эль Регистаном в 1943 году и впервые исполнен в новогоднюю ночь. В 1977 году текст был переделан без упоминания Сталина. После распада в 1991 году Советского Союза гимном России в течение десятилетия служила «Патриотическая песня» Михаила Глинки без слов. В 2000 году президент РФ Владимир Путин предложил вернуться к музыке Александрова. Новый вариант текста снова написал Сергей Михалков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге к 75-летию гимна России его исполнили самый большой в мире оркестр и хор в 40 тысяч человек. Музыкальный номер попал в Книгу Рекордов Гиннесса.