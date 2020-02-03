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«Первый пошел!» — Пятилетняя дочь Тимати попрощалась с молочным зубом

, 8:33 | Валентин Черников 35

Алиса Юнусова встретила очередной этап взросления с позитивом.

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Новый этап взросления пережила пятилетняя дочь рэпера Тимати. Мама Алисы модель Алена Шишкова разметила в Instagram кадры после того, как девочка лишилась молочного зуба.

«Первый пошел! У нас маленькое событие: мы попрощались с молочным зубом и замерли в ожидании нового — коренного. Не буду писать про мысли в моей голове, почти все они свелись к «как быстро растут дети“», — поделалась с подписчиками Шишкова.

Instagram @missalena.92

По этому поводу девушка вспомнила мифы, связанные с детскими зубами. Она рассказала, что во времена ее детства молочные зубы «уносила» Мышка-норушка. Позже с популярностью американского кино россияне стали звать Зубную фею, которая исполняет ту же миссию. Алиса же, по словам мамы, уже взрослая и современная. Девочка знает, откуда берутся зубы и наверняка вскоре поделится этим со сверстниками.

Сама дочь Тимати не переживает из-за зуба и на видео спокойно беседует с Аленой на эту тему. Подписчики согласились с тем, что девочка заметно и быстро повзрослела.

«Ничего себе, какой длинный зубик!»

«Это неотъемлемая часть взросления»;

«Да, детки растут очень быстро», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Тимати рассказала о переживаниях внучки из-за расставания родителей.

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