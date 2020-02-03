Скарлетт Йоханссон появилась на премии BAFTA в оригинальном платье от Versace

Оригинальный образ Скарлетт Йоханссон приковал внимание гостей и зрителей 73-й ежегодной премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA). В лондонский Альберт-холл актриса прибыла в наряде от Versace цвета розового фламинго, украшенном блестящей вышивкой и страусовыми перьями. Платье с глубоким декольте и вырезом на ноге идеально легло на стройную фигуру звезды, подчеркнув бюст и талию.

www.globallookpress.com / Stephen Lock;

Американка Йоханссон явилась на церемонию как одна из претенденток на получение престижной награды. В этом году ее номинировали в двух категориях, что бывает нечасто — как исполнительницу главной роли в картине «Брачная история» и роли второго плана в фильме «Кролик Джоджо». В аналогичных номинациях она претендует и на «Оскар».

На этот раз Скарлетт не взяла статуэтку BAFTA. Среди актрис второго плана ее обошла Лора Дерн из той же «Брачной истории», а награду за главную роль получила Рене Зельвегер, сыгравшая голливудскую звезду Джуди Гарлэнд в биографической ленте «Джуди». Зато на красной дорожке во время церемонии Йоханссон не было равных, посчитали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня покрасовалась на церемонии премии BAFTA в платье-смокинге.