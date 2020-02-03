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  4. Виктория Боня покрасовалась на красной дорожке премии BAFTA в платье-смокинге

Виктория Боня покрасовалась на красной дорожке премии BAFTA в платье-смокинге

, 5:09 | Валентин Черников 85

Звезда российского шоу-бизнеса отметилась на самой престижной церемонии британской киноакадемии наравне со звездами Голливуда и членами королевской семьи.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Церемонию вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств (BAFTA) посетила Виктория Боня. Российская телеведущая и модель появилась на красной дорожке в лондонском Альберт-Холле. Видео с места событий знаменитость разместила на своей недавно открытой после недельного перерыва страницы в Instagram.

Instagram @victoriabonya

Боня отметилась на 73-й ежегодной церемонии в необычном платье-смокинге с открытой спиной и пышной юбкой. Такой выбор наряда для нее непривычен, но гостья смотрелась эффектно и производила впечатление на окружающих. Стоящие за ограждением зрители приветствовали ее как одну из селебрити, а Виктория в ответ посылала им воздушные поцелуи.

В этот вечер по той же дорожке прошлись такие звезды кино, как Шарлиз Терон, Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер. Одними из последних на ступенях Альберт-холла по традиции появились Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня высмеяла слухи о своей пропаже.

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