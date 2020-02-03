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Стойка шасси частично разрушилась при посадке самолета в Томске — прокуратура

, 6:24 | Нюра Незванова 33

На борту воздушного судна, летевшего из Екатеринбурга, находились 32 пассажира и три члена экипажа.

Фото: РИА Новости / Яков Андреев

Стойка шасси разрушилась при аварийной посадке самолета в аэропорту Томска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщили 5-tv.ru в воздушной гавани Томска, у лайнера, летевшего из Екатеринбурга, при посадке возникла техническая неисправность.

Командиру самолета удалось посадить лайнер, никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 32 пассажира и три члена экипажа.

В настоящий момент работа аэропорта остановлена, так как самолет Bombardier все еще находится на взлетно-посадочной полосе, его еще обследуют специалисты.

Из Томска, начиная с шести утра по местному времени должны были вылететь семь рейсов, посадки ожидают порядка 400 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажир поведал о крайне необычном полете из Парижа в Москву.

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