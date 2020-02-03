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«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву

, 4:16 | Нюра Незванова Эксклюзив 19

По словам Кирилла, который направлялся на лайнере из аэропорта «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево», пассажиров оповестили о скандале среди экипажа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Mainka; 5-tv.ru

Череда неприятных ситуаций произошла у пассажиров самолета авиакомпании Air France, который должен был в 12.45 вылететь из парижского «Шарль-де-Голль» в «Шереметьево».

Как рассказал 5-tv.ru очевидец Кирилл Фон Хоффман, когда лайнер выехал на взлетную полосу, пассажиры услышали крики из кабины пилота.

«У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. В итоге мы сели в самолет, только начали выезжать на взлетную полосу, как услышали какие-то скандалы в кабине пилотов. После этого наш самолет вернулся к посадочному терминалу и по громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен», — рассказал молодой человек.

5-tv.ru

После того, как экипаж поменяли лайнер поднялся в воздух, однако на борту было очень холодно, и даже тяжело дышать.

«Мы взлетели резко вверх. В салоне было очень холодно, иллюминаторы были все замерзшие, было невыносимо сидеть, тяжело дышать. Через 1-1.30 полета нам сообщили, что рейс будет экстренно возвращен в аэропорт «Шарль-де-Голль», — рассказал Кирилл.

Однако позже пассажиров все же пересадили в другой лайнер и доставили в Москву. Но, по словам Кирилла, очень многие не успели на стыковочные рейсы и потеряли билеты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что угрожавшую взрывом пассажирку на рейсе S7 арестовали на два месяца.

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