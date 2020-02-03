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«Инь и ян»: Белокурая Кравец с темнокожей француженкой сделали фото в купальниках

, 10:35 | Карина Бернтгольц 205

Забавный снимок, появившийся в Instagram-аккаунте модели, и вызвал бурную реакцию у пользователей.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Известная российская певица и модель Алена Кравец на своей странице в Instagram поделилась необычным снимком из отпуска. Звезда показала подписчикам свою подругу — темнокожую француженку Ванессу. Приятельницы сделали милую фотографию в купальниках возле бассейна. Из-за того, что внешность двух красавиц диаметрально противоположна друг другу, кадр получился очень ярким и креативным.

Подписчики Кравец оценили задумку модели. Они были впечатлены красотой как белокурой поп-дивы, так и ее темнокожей подруги. По мнению фолловеров, во внешности каждой из них есть своя изюминка. 

Instagram @kravetsalena

«Инь и ян!»

«Вообще круто на этой фоточке получились обе!»

«Такие разные и такие красивые!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алену Кравец заподозрили в беременности из-за фото топлес.

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