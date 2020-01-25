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Алену Кравец заподозрили в беременности после фотосессии топлес

, 22:36 | Мия Субботина 151

Новое фото на странице знаменитости в соцсети вызвало бурную реакцию подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @kravetsalena

Модель и светская львица Алена Кравец заинтриговала фанатов новым кадром с фотосессии. Певица позирует в желтой фатиновой юбке, прикрывая часть лица. Снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Солнца вам в ленту. Какие ассоциации с фото?» — подписала снимок звезда.

Снимок вызвал бурную реакцию подписчиков. Многих пользователей смутил наряд звезды, в котором кажется, будто бы Кравец в положении. Поклонники засыпали знаменитость вопросами личного характера.

«Вы, в положении? Простите за личный вопрос?»

«Солнышко в положении»;

«Ассоциация, что вы беременны», — написали пользователи.

Instagram @kravetsalena

Однако на все подобные вопросы артистка отвечала с юмором. В одном из ответов Алена развеяла сомнения, пояснив, что у живота так собралась ткань, которая искусственно создала ей «беременный» живот.

Instagram @kravetsalena

Преданные поклонники не пустились в обсуждения личной жизни звезды, а написали ей комплименты под постом.

«Желтая роза пустыни»;

«Шамаханская царица, которая пленит своей красотой и неприступностью»;

«Вся красота природы у ваших ног!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Кравец вслед за Лерой Кудрявцевой удалит импланты из груди.

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