«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море
Забавный видеоролик пианист разместил на своей странице в Instagram. В подписи музыкант пояснил, что своим видео хотел призвать пользователей не быть равнодушными к выброшенным на берег животным.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial
Пианист Лука Сафронов-Затравкин в очередной раз повеселил пользователей в Instagram. На своей странице в социальной сети сын художника Никаса разместил шуточное видео, на котором катится кубарем с песчаного побережья в море. Судя по всему, запись была сделана на отдыхе.
«Дорогие друзья, не переедайте на море, а то будет до него так же тяжело дойти, как мне!» — с иронией произнес музыкант во время записи ролика.
В комментарии к публикации Лука призвал пользователей не быть равнодушными к животным и помогать выброшенным на берег дельфинам и китам вернуться в море.
Подписчики Луки оценили его прекрасное чувство юмора, и умение посмеяться над собой и своим весом.
«Люблю вашу самоиронию!»
«Я так посмеялась»;
«Красавчик! Самоирония на высоте!» — восхищались фолловеры.
К слову, Лука Сафронов-Затравкин регулярно попадает в комичные ситуации. Например, в ноябре он застрял в унитазе самолета Boeing 737-800. Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, пианист потом сам над этим пошутил.
Нашли ошибку?