«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Пианист Лука Сафронов-Затравкин в очередной раз повеселил пользователей в Instagram. На своей странице в социальной сети сын художника Никаса разместил шуточное видео, на котором катится кубарем с песчаного побережья в море. Судя по всему, запись была сделана на отдыхе.

«Дорогие друзья, не переедайте на море, а то будет до него так же тяжело дойти, как мне!» — с иронией произнес музыкант во время записи ролика.

В комментарии к публикации Лука призвал пользователей не быть равнодушными к животным и помогать выброшенным на берег дельфинам и китам вернуться в море.

Instagram @lukasafronovofficial

Подписчики Луки оценили его прекрасное чувство юмора, и умение посмеяться над собой и своим весом.

«Люблю вашу самоиронию!»

«Я так посмеялась»;

«Красавчик! Самоирония на высоте!» — восхищались фолловеры.

К слову, Лука Сафронов-Затравкин регулярно попадает в комичные ситуации. Например, в ноябре он застрял в унитазе самолета Boeing 737-800. Однако, как ранее сообщал 5-tv.ru, пианист потом сам над этим пошутил.