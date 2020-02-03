Фильм «1917» стал триумфатором премии Британской киноакадемии

Исторический фильм про солдат Первой мировой «1917» английского режиссера Сэма Мендеса стал триумфатором премии Британской киноакадемии — BAFTA. Драма получила призы в семи из девяти номинаций, в том числе как «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».

Главную актерскую награду взял Хоакин Феникс — за фильм «Джокер». Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер.

Брэд Питт был отмечен за роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде». Актер лично на церемонии не присутствовал, но со сцены зачитали его обращение, в котором было немало иронии на злобу дня. Так, он сравнил свой развод с Анджелиной Джоли с «Брекзитом» и «Мегзитом». Шутку оценили почетные гости церемонии — принц Уильям и его жена Кейт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Джонни Деппа поразила гостей и зрителей BAFTA «голым» платьем.