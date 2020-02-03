Российские ЗАГСы пережили свадебный бум в день «четырех двоек»

Свадебный бум пережили ЗАГСы по всей России: тысячи влюбленных захотели зафиксировать в свидетельстве о браке красивую, зеркальную дату — 02 февраля 2020 года. Заявки начали подавать еще год назад, чтобы уж наверняка запрыгнуть на колесо Фортуны. В этом году подобных дат будет несколько, и нумерологи советуют их не упускать.

В чем заключается магия чисел, и действительно ли она работает, выяснял корреспондент Дмитрий Раткин. Подробности в репортаже.

Самый волнительный и самый долгожданный переполох в жизни. Екатерина, пока еще Аникина, собралась с духом уже давно. Прическа безупречна, макияж уникален. Уже пора под венец. Родные подгоняют.

Молодые познакомились еще в университете и поняли, что жить не могут друг без друга. Чтобы пожениться именно сегодня Екатерина и Илья начали обзванивать ЗАГСы Саратова год назад. Боялись, опоздают и с красивой датой 02 февраля 2020 года можно попрощаться. Оказалось, сама Фортуна хочет, чтобы их брак состоялся в этот день.

«Катя сказала, что она очень верит во всевышние силы, в магию цифр. И по лунному календарю сегодня был лучший день для свадьбы в феврале. И мы решили, что воскресенье, так воскресенье», — рассказывает Илья Понукалин.

Несмотря на выходной день, в саратовских ЗАГСах настоящий бум. В день «четырех двоек» только в центральном Дворце бракосочетаний зарегистрировали свои отношения почти 30 влюбленных пар.

А в Петербурге в ЗАГСах живая очередь. Записи буквально по минутам. Анатолий и Олеся ожидают, когда и в их свидетельстве будет указана заветная дата.

«Давно планировали. 10 лет назад. 10 лет назад, да, уже запланировали эту дату, так как мы живем вместе уже 10 лет. Дожидались. Вот супруга выбрала 02.02.2020», — говорят молодожены Анатолий и Олеся Губерт.

Дата уникальна как по меркам нумерологии, так и по меркам математики. Это полиндром — 02.02.2020. Читается одинаково слева направо и справа налево. Эти числа по-настоящему уникальны и чудесны даже не для суеверных людей. Например, в Москве ЗАГСы начали работать с часу ночи, чтобы люди могли добавить к этой дате еще пару двоек и нулей и пожениться в два часа ночи, в восемь и десять часов вечера.

Для многих именно магия чисел сыграла решающую роль в выборе даты регистрации брака. Важны бывают даже часы и минуты.

«У меня была пара, которая не просто выбрала дату. Она обратилась к астрологу, и он высчитал нужное время для их регистрации. И именно в это время провели регистрацию, назвали их мужем и женой, и они живут долго и счастливо. Надеюсь, так будет и дальше», — рассказывает организатор свадеб Лидия Малкина.

В чем действительно заключается магия этого числа? Многие и не знают, но прогноз весьма благоприятен. Так что пора задумываться над бизнес-планом.

«Им придется проработать более приземленные моменты, более материальные, им будет необходимо построить свой собственный бизнес. Желательно, чтобы этот бизнес был семейным, поскольку у нас это идет год рода», — объясняет нумеролог Евгений Свидерский.

Тем, кто пропустил второе число, не стоит отчаиваться. Впереди еще 20-е и 22 февраля. Но самая интересная дата в этом году 29 февраля, хотя отпраздновать годовщину свадьбы те, кто обручится в этот день, смогут только через четыре года.

Но главное, все же услышать эти долгожданные слова: «Брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой».

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