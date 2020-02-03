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  4. 02.02.2020: россияне массово женились, а Памела Андерсон и Джон Питерс успели развестись

02.02.2020: россияне массово женились, а Памела Андерсон и Джон Питерс успели развестись

, 7:19 Эфирная новость 12

Чтобы успеть зарегистрировать союзы в «красивую» дату, ЗАГСы некоторых городов принимали молодоженов даже ночью.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirk Pagels/SULUPRESS.DE; 5-tv.ru

Российские ЗАГСы пережили первый в этом году свадебный бум. Влюбленные хотели, чтобы в свидетельстве о браке непременно была красивая, зеркальная дата — 2 февраля 2020 года. В магию чисел поверили тысячи пар по всей стране. Некоторые из них за год планировали торжество.

Работа российских регистраторов второго февраля была расписана буквально по минутам. ЗАГСы некоторых городов открылись даже в час ночи. Чтобы люди могли добавить к магической дате еще пару двоек и нулей и пожениться в два ночи, в восемь или десять часов вечера. И это, похоже, не единственный свадебный переполох в феврале. Впереди еще 20 и 22-е.

Ну, а для известной на весь мир звезды февраль стал не таким радужным. Памела Андерсон рассталась с Джоном Питерсом после 12 дней брака. 52-летняя модель и 74-летний продюсер разъехались пока на время. Знаменитости встречались еще в середине 80-х, тогда они даже пробовали жить вместе, но не сложилось. А несколько месяцев назад чувства между звездами вспыхнули вновь. В январе Андерсон и Питерс даже тайно поженились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нумеролог объяснил, в чем ошибка молодоженов, поженившихся 02.02.2020.

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