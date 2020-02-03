Фото анимешницы, погибшей во время свидания с бизнесменом в Москве

5-tv.ru публикует фото анимешницы, которая скончалась во время свидания с крупным иностранным бизнесменом в Москве. 27-летняя девушка вела несколько аккаунтов в социальных сетях, где регулярно публиковала откровенные снимки.

Уже известно, что погибшая танцевала стриптиз в одном из московских клубов и не брезговала за деньги уезжать с клиентами из заведения для продолжения вечера. Девушка «отжигала» с мужчинами на съемных квартирах или в гостиницах.

После очередной такой встречи, кавалер утром обнаружил стриптизершу в ванной съемной квартиры в Проточном переулке без признаков жизни.

44-летний коммерсант рассказал полицейским, что познакомился с девушкой в одном из клубов. Молодая жительница столицы России настолько «пришлась по вкусу» иностранцу, что он не постеснялся пригласить ее в съемную квартиру для продолжения приятного вечера.

Насладившись знакомством с бизнесменом и алкоголем, танцовщица отправилась в душ, а ее новоиспеченный приятель заснул. Утром мужчина обнаружил свою знакомую в ванной без признаков жизни и вызвал «скорую». Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть молодой любительницы ночных развлечений.