Минус еще один бизнес: Нурлан Сабуров лишится своей продакшн-компании в России

Компанию «Сабр Продакшн», принадлежащую комику Нурлану Сабурову, решили исключить из Единого государственного реестра юридических лиц. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 12 октября, выяснил 5-tv.ru.

Причиной предстоящего исключения стало наличие недостоверных сведений о юридическом лице.

«12 октября 2026 года регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ», — говорится в реестре.

После завершения процедуры компания официально прекратит существование и потеряет возможность вести хозяйственную деятельность и заключать сделки.

«Сабр Продакшн» зарегистрировали в апреле 2025 года. Компания занималась производством и распространением кинофильмов, видеоматериалов и телевизионных программ. По итогам 2025 года ее чистая прибыль составила 16,3 миллиона рублей.

Ранее Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Решение приняли в интересах национальной безопасности. В марте супруга комика Диана Сабурова подала заявление о ликвидации компании «ДС Ритейл», единственным учредителем которой являлась. Организация занималась розничной торговлей преимущественно пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

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