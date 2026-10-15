Путин назвал суверенитет России залогом конкурентоспособности бизнеса

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 17 0

Предприниматели сохранят высокую активность и продолжат укреплять доверие общества своими инициативами и решениями.

Путин: суверенитет — фундамент бизнеса России — видео

Фото: © РИА Новости/Макс; им Богодвид; 5-tv.ru

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Владимир Путин заявил, что сильный и конкурентоспособный бизнес опирается на мощь и суверенитет государства. Об этом он сказал на форуме «Деловой России».

Президент РФ проводит встречу по видеосвязи с участниками XXI форума-съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что <…> их планы прочно связаны с Россией <…> И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизни очевидной проверенной историей формулы: сильная суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса», — приводит слова президента.

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