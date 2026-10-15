Путин назвал суверенитет России залогом конкурентоспособности бизнеса
Предприниматели сохранят высокую активность и продолжат укреплять доверие общества своими инициативами и решениями.
Фото: © РИА Новости/Макс; им Богодвид; 5-tv.ru
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Владимир Путин заявил, что сильный и конкурентоспособный бизнес опирается на мощь и суверенитет государства. Об этом он сказал на форуме «Деловой России».
Президент РФ проводит встречу по видеосвязи с участниками XXI форума-съезда Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
«Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что <…> их планы прочно связаны с Россией <…> И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизни очевидной проверенной историей формулы: сильная суверенная страна — залог сильного и конкурентного бизнеса», — приводит слова президента.
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