По два миллиона отцам: в России предложили ввести новую выплату

В России предложили ввести отцовский капитал в два миллиона рублей

В России предложили ввести отцовский капитал для семей с тремя и более детьми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комиссию Общественной палаты РФ по вопросам семьи.

С инициативой выступил глава комиссии Сергей Рыбальченко. Он считает, что размер выплаты должен быть не меньше двух миллионов рублей.

Предполагается, что деньги смогут получить мужчины, у которых трое и более детей родились в одном браке. На первом этапе программу допустимо распространить на семьи, где воспитывают как минимум пятерых детей.

По мнению Рыбальченко, величина поддержки должна определяться исходя из нормативов обеспеченности жильем. Он опирался на 18 квадратных метров на человека и установленную Минстроем цену жилья. Согласно его расчету, минимальный размер составит два миллиона рублей.

Отцовский капитал, помимо решения жилищного вопроса, мог бы быть потрачен на автомобиль. Общественный деятель уверен: личное транспортное средство особенно нужно тем родителям, кто растит нескольких детей.

В качестве примера Рыбальченко указал Сахалинскую область. Там с 2014 года работает программа поддержки семей при появлении третьего и следующих детей. Им выделяют два миллиона рублей, которые можно направить на погашение ипотеки либо жилищного займа.

По мнению автора инициативы, такая мера не только поправит материальное положение семей с несколькими детьми, но и поспособствует укреплению ответственного отцовства.

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