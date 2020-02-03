Лайнер Air Canada со сломанным шасси благополучно приземлился в Мадриде

Пассажирский самолет Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Воздушное судно приземлилось без инцидентов, сообщает издание Pais.

К взлетной полосе направлены экстренные службы.

По предварительной информации, во время взлета у самолета сломалось шасси, и его части попали в двигатель. Самолет несколько часов летал на низкой высоте, чтобы выработать топливо.

Как сообщал 5-tv.ru, на борту самолета Air Canada могли находиться порядка 130 человек.