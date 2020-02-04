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Блогер Лена Миро уверена, что Брежнева скрывает свой истинный возраст

, 7:10 | Анастасия Игонина 92

Певица недавно отметила день рождения. Популярная блогер уверена, что Брежнева приврала, рассказывая, сколько ей исполнилось лет.

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Фото, видео: Instagram @lenamyro, @ververa

Блогер Лена Миро считает, что Вера Брежнева скрывает свой настоящий возраст. 3 февраля артистке исполнилось 38 лет — однако Миро уверена, что это не так.

На своей странице в Instagram блогер опубликовала схематично изображенный букет цветов и добавила в углу цифру 44.

«В который раз свой 38-й день рождения празднует Вера Брежнева. Поздравляю Верунчика с 44-летием! И дарю, конечно, собственноручно изготовленную открытку», — иронично подписала публикацию Лена.

Instagram @lenamyro

Поклонники Миро в комментариях поделились своими воспоминаниями, которые, по их мнению, также указывают на несовпадение в цифрах.

«Я вот помню Брежнева пела — я в универе училась, а тут опа — и она младше меня. Как так-то?»

«Ну и хорошо. Почти ровесники с Меладзе.»

«Я лет шесть уже слышу, что ей 38!» — пишут фолловеры Миро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лена Миро заявила, будто Ольга Бузова и Давид Манукян только изображают любовь.

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